Como, è ufficiale l’acquisto di Jesus Rodriguez

Nazionale spagnolo U.21. "Arrivo con grande entusiasmo"

COMO, 02 LUG – Jesus Rodriguez è un nuovo giocatore del Como. L’ala spagnola classe 2005, nazionale under 21 del suo paese, arriva dal Real Betis e ha firmato un contratto con i lariani fino al 2030. Con la squadra andalusa nella stagione appena conclusa Rodríguez ha totalizzato 21 presenze nella Liga arricchite da 2 gol, a cui si aggiungono le 8 presenze con 1 gol in Conference League, manifestazione nella quale il Real Betis si è arreso solo in finale di fronte al Chelsea. “Sono arrivato con grande entusiasmo, voglia di crescere e di dare il massimo per perseguire obiettivi importanti”, queste le prime parole di Rodríguez da giocatore del Como.

