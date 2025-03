Como: Fabregas, è un punto in più in classifica

agenzia

Dobbiamo ritornare con i piedi per terra ed essere più umili

COMO, 29 MAR – “Non siamo stati molto fluidi, ma prendiamo per quello che è: un punto in più in classifica”: così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo il pareggio contro l’Empoli. “Dobbiamo alzare il livello di attenzione in certe fasi del gioco. Abbiamo recuperato un sacco di palloni, ma non abbiamo gestito bene la parte finale della partita. Volevamo vincere la gara, ma non siamo stati ben organizzati. Dobbiamo ritornare con i piedi per terra, stiamo lottando con squadre che hanno molta più esperienza di noi in zona salvezza. Dobbiamo tornare a essere più umili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA