Como: Fabregas “grande prestazione, è merito di tutti”

agenzia

Nico Paz: "Vittoria importante, siamo realmente molto felici"

FIRENZE, 16 FEB – Il Como espugna il Franchi battendo la Fiorentina per 2-0 e dando una lezione di calcio alla squadra viola: “Siamo in crescita, sono soddisfatto. Quando perdiamo punti non dormo, ma sono veramente contento del coraggio della squadra, che rispetta l’identità e il lavoro della settimana – ha sottolineato l’allenatore Fabregas -. I primi quindici minuti ci hanno messo in difficoltà, la Fiorentina ha ottimi attaccanti come Zaniolo, e siamo stati bravi ad aggredire le seconde palle. Abbiamo preparato bene la gara e il merito è di tutti i giocatori, ognuno ha capito bene cosa dovesse fare ed è stata una grande performance. Abbiamo perso tre gare di fila e questo è il mio stile di gioco. Io voglio andare avanti, voglio pressare. Sia che si giochi con la Juve che con la Fiorentina, giochiamo nel solito modo” Su quello che sarà il futuro del Como, Fabregas ha le idee molte chiare: “Vogliamo costruire una base giovane per farla crescere e diventare in 3-4 anni una squadra forte. Questa base si sta formando e ora deve crescere, abbiamo fatto un grande mercato e la prossima estate dovremo puntellare, ma poco. Perché la base è questa”. Tra i protagonisti del match Nico Paz autore anche di un gran gol: “Stiamo migliorando gara dopo gara, questa vittoria fuori casa è molto importante contro la Fiorentina, siamo realmente molto felici. Il gol più bello? Lo ha fatto Diao.

