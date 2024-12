Como: Fabregas, Roma in fiducia, per fare punti serve massimo

agenzia

'Nessuno come terzino sinistro, torna Sergi Roberto'

MILANO, 14 DIC – “Alla Roma hanno alzato il livello, sono in fiducia. E’ una partita molto importante per noi, dobbiamo essere al nostro massimo se vogliamo prendere punti. I ragazzi devono lavorare per la vittoria, per quello che abbiamo preparato. Con la mentalità di Ranieri difendono bene, hanno migliorato con la palla e c’è più struttura e organizzazione”: lo dice il tecnico del Como Cesc Fabregas alla vigilia della sfida contro la Roma. “Ranieri? Se lui sta ancora allenando, con tutto l’impegno che c’è, a 73 anni, è un merito incredibile. E’ un gentleman, sa gestire la squadra molto bene, con un sorriso o un abbraccio. Si vede che la Roma non ha cambiato giocatori e modulo, ma giocano con un’altra serenità ed è grazie al mister”, si complimenta Fabregas che poi rivela: “Ho chiesto Saelemaekers, mi piace molto”. Restano i problemi di formazione per il Como a causa delle tante assenze. “La formazione non l’ho decisa, il modulo sì. Non abbiamo nessuno come terzino sinistro, dobbiamo capire un po’ e vediamo. Anche Sala – conferma l’allenatore – non è disponibile. Sergi Roberto rientra ma non dall’inizio, 20-25 minuti li può fare e magari contro l’Inter 60”.

