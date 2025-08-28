Como – Milan di febbraio in Australia? La Lega Serie A ci prova ma dall’Ue arriva lo stop: «Il calcio resti in Europa»

il caso

L'ipotesi ha ottenuto l'ok dalla Figc, ma serve l'ok anche di Fifa e federazione asiatica

L’ipotesi che la partita Como-Milan, prevista nel secondo weekend di febbraio, si possa giocare in Australia, provoca lo scontro tra Bruxelles e la Serie A. La Figc a luglio ha già detto di sì, tuttavia per il via libera definitivo servirà l’assenso della Federazione australiana, della Uefa, dell’Asian Football Federation e della Fifa. Insomma, la decisione finale arriverà solo tra qualche mese, tuttavia a puntare i piedi ci pensa l’Unione europea.

Per il commissario Ue allo sport Glenn Micallef il calcio europeo deve restare in Europa: tenere competizioni europee fuori da confini comunitari sarebbe come «tradire i tifosi».