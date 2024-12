Como-Monza 1-1

agenzia

Al gol di Engelhardt risponde Caprari su rigore

COMO, 30 NOV – Finisce in parità, 1-1 il derby lombardo tra Como e Monza. Un punto per parte che non smuove la classifica che vede entrambe le squadre invischiate in zona retrocessione. Padroni di casa in vantaggio al 36′ del primo tempo con Engelhardt. Il pareggio dei brianzoli arriva nel secondo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Caprari. Nel finale brividi per entrambe le formazioni: prima il palo esterno di Djuric al 93′, poi il colpo di testa di Belotti al 95′ che sfiora l’incrocio.

