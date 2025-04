Como, sfida al Genoa per entrare tra le prime dieci

agenzia

Diao stagione finita. Al Sinigaglia scontro diretto con rossoblù

COMO, 24 APR – Il finale di stagione del Como si apre con cattive notizie dall’infermeria per mister Cesc Fabregas. Il tecnico spagnolo dovrà fare a meno contro il Genoa e nelle restanti quattro partite di Assane Diao, che ha rimediato un infortunio al piede che lo costringerà a operarsi. Uno stop lungo che potrebbe però permettere a Fabregas di dare maggiore minutaggio agli altri elementi della rosa, da valutare in vista di un mercato che si preannuncia ancora una volta caldo per il Como. Si candida così a una maglia da titolare già contro i liguri Alieu Fadera, finito un po’ fuori dai radar dei lariani nell’ultimo periodo. Un’opportunità da cogliere per l’esterno sinistro del Como, così come potrebbe rivedersi dal primo minuto Patrick Cutrone. Con la salvezza raggiunta, il Como vuole ora regalarsi il sogno di chiudere la sua prima stagione in Serie A dopo 20 anni tra le prime dieci della classifica.

