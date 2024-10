Como: sfida alla Lazio senza Sergi Roberto

agenzia

Manca anche Van Der Brempt, Fabregas vuole tornare a vincere

MILANO, 29 OTT – Il Como di Cesc Fabregas chiude il turno infrasettimale, giovedì sera, ospitando la Lazio. Il tecnico spagnolo dovrà fare a meno di Van Der Brempt e probabilmente Sergi Roberto, uscito non al meglio dalla sfida di venerdì scorso col Torino. Al posto del difensore iberico, Fabregas dovrebbe scegliere Mazzitelli per poi confermare il resto della formazione che è scesa in campo all’Olimpico. Il Como vuole tornare alla vittoria nonostante il match complicato contro i biancocelesti sfruttando la carica del tifo casalingo prima di impegnarsi in due match in trasferta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA