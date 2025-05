Como: trasferta a Verona per blindare il decimo posto

agenzia

I lariani cercano la settima vittoria consecutiva in campionato

COMO, 15 MAG – Sei vittorie consecutive non sono abbastanza per fermare l’ambizione del Como. In trasferta a Verona, la squadra di Cesc Fabregas cerca la settima sinfonia che potrebbe matematicamente certificare il decimo posto in classifica nella stagione del ritorno in Serie A dopo oltre 20 anni di attesa. Un momento di forma incredibile per i lariani che nelle ultime dieci giornate hanno conquistato 20 punti, soltanto 2 in meno del Napoli e 3 della Roma. Il tecnico, dopo qualche rotazione contro il Cagliari, dovrebbe tornare ad affidarsi ai titolarissimi. Jean Butez dovrebbe così ritrovare il suo posto dal primo minuto tra i pali, mentre Gabriel Strefezza, forte dei 3 gol realizzati nelle ultime tre giornate, va verso la conferma da titolare. Nico Paz pronto ad agire alle spalle di Tasos Douvikas, ballottaggio tutto spagnolo sulla corsia di sinistra, dove Alberto Moreno è in vantaggio su Alex Valle.

