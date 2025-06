Comolli ‘Tudor resta alla Juve per la prossima stagione’

agenzia

Il nuovo dg, 'Ho parlato con lui, stiamo lavorando insieme'

TORINO, 10 GIU – “Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione”: l’annuncio sulla panchina della Juventus nel 2025/2026 è arrivato dal nuovo direttore generale, Damien Comolli. “Ho detto a Igor che la sua avventura proseguirà anche dopo il Mondiale per club – continua dalla sala conferenze dello Stadium durante la sua presentazione da nuovo dg – e stiamo lavorando insieme: lo ribadisco, Tudor resterà per la prossima stagione e spero anche in futuro”.

