Compleanno Juve, Motta: ‘Auguro il meglio a questo club’

Bremer sui social, '127 anni di amore e altri da vivere'

TORINO, 01 NOV – “Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club, auguro il meglio alla Juve sia oggi che per il futuro”: così il tecnico bianconero, Thiago Motta, celebra i 127 di storia della società fondata il primo novembre del 1897. E anche sui social diversi bianconeri hanno mandato il proprio messaggio di auguri: “127 di storia. 127 di un grande amore. E ancora altri da vivere…Auguri Vecchia Signora” ha scritto Gleison Bremer, alle prese con il lungo infortunio al ginocchio; “Famiglia, Vita, Eleganza, Leggenda, Avanguardia, Appartenenza. La Juventus è uno stato mentale. Tanti auguri per i tuoi 127 anni Vecchia Signora” il post di Mattia Perin sul proprio profilo Instagram.

