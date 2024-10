Con il Lecce basta Di Lorenzo, il Napoli resta al comando

agenzia

La squadra di Conte soffre ma vince, quarto successo di fila

ROMA, 26 OTT – Il Napoli soffre ma vince ancora, confermandosi in testa alla classifica. Finisce 1-0 l’anticipo con il Lecce e a prendersi gli applausi è il capitano Giovanni Di Lorenzo, due volte a segno. La prima rete viene annullata per fuorigioco, poi al 27′ della ripresa il difensore centra ancora la porta decidendo così la partita. Per la squadra di Conte è il quarto successo di fila, che tiene i partenopei al comando. Per il Lecce di Gotti la crisi continua: i salentini con cinque punti sono penultimi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA