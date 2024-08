Con Supercoppa Bayer Leverkusen imbattuto da 15 mesi in Germania

agenzia

Stoccarda ko ai rigori. Battuto solo da Atalanta finale E.League

ROMA, 18 AGO – Con la vittoria ai rigori nella Supercoppa tedesca di calcio contro lo Stoccarda, il Bayer Leverkusen allenato da Xabi Alonso è arrivato a 15 mesi consecutivi di imbattibilità in Germania, un record sempre più difficile da eguagliare. Nella scorsa stagione il Bayer è stato sconfitto solo dall’Atalanta, ma nella finale di Europa League. Alla BayArena ieri i campioni in carica – nella scorsa stagione hanno conquistato anche il campionato, il primo della loro storia – hanno confermato la loro caratteristica di non darsi mai per vinti, acciuffando gli avversari sul 2-2 all’88’ con l’ex romanista Schick, dopo aver giocato un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione al 37′ del francese Terriere. Al 90′ più recupero si è passati direttamente ai penalty, nei quali il Leverkusen del tecnico spagnolo ha prevalso per 4-3.

