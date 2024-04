Concacaf Champions League: Messi e Miami eliminati ai quarti

agenzia

I messicani di Monterrey in casa vincono anche il ritorno

MONTERREY, 11 APR – L’Inter Miami di Lionel Messi e Luis Suarez è stata sconfitta dal club messicano Monterrey nei quarti di finale della Concacaf Champions League (5-2 il risultato aggregato). Il ritorno di Messi da titolare, dopo un’assenza di circa un mese per infortunio, non è bastato: dopo aver perso 2-1 in Florida, Miami questa volta ha perso 3-1 in Messico. Il Monterrey si è dimostrato ruperiore in ogni reparto ed è stato un altro attaccante argentino, Germán Berterame, a distinguersi tra i locali con uno splendido gol dalla distanza. Il Miami ha chiuso la sua triste serata in dieci dopo l’espulsione di Jordi Alba, altro ex giocatore del Barcellona. La Concacaf Champions League è la principale competizione regionale per club del Nord America, dell’America Centrale e dei Caraibi. Il vincitore di quest’anno si qualificherà per la nuova Coppa del mondo per club Fifa dell’anno prossimo. “Fino a quando la MLS non allenterà le sue regole per consentire alle squadre di avere rose più numerose e renderà così difficile sostituire i giocatori in caso di infortunio o squalifica, le squadre messicane continueranno ad avere un vantaggio”, ha detto Tata Martino, allenatore del Miami, riferendosi alle restrizioni salariali e di bilancio in vigore negli Stati Uniti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA