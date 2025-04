Concacaf Cup: Messi a secco, Inter Miami sconfitta in Canada

agenzia

Servirà un'altra rimonta all'argentino per raggiungere la finale

ROMA, 25 APR – Sono cominciate male per l’Inter Miami di Lionel Messi le semifinali della Concacaf Champions Cup. La squadra della Florida è stata battuta 2-0 in Canada dai Vancouver Whitecaps e dovrà ore impegnarsi in una nuova rimonta per cercare di raggiungere per la prima volta la finale del torneo. L’asso argentino aveva segnato una doppietta decisiva per rimontare nel ritorno ed eliminare nei quarti il Los Angeles FC ma la scorsa notte non ha trovato la via della rete, ben bloccato dalla difesa di casa. Hanno invece segnato gli statunitensi White e Berhalter, per la gioia degli oltre 53mila tifosi presenti allo stadio. La partita di ritorno si svolgerà mercoledì prossimo in Florida. L’altra semifinale vede sfidarsi le squadre messicane del Tigres e del Cruz Azul, che ieri hanno pareggiato 1-1.

