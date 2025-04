Conceiçao ‘non sono felice, ma con guerre società non c’entro’

agenzia

'Tante delusioni, però sono un tecnico da traguardi importanti'

MILANO, 01 APR – “Adesso pensare tra due mesi, un mese e mezzo, come mi sentirò, non lo so. Adesso non sono la persona più felice del mondo per quello che ho vissuto in questi tre mesi. Tanti momenti deludenti. Non per la squadra. Bisogna migliorare certe cose che avete detto, ma comunque non è facile per nessuno. Anche perché mi chiamo Sergio non Serginho”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro l’Inter per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Conceiçao non parla degli equilibri societari: “Non c’entro niente con queste guerre. Non sono la mia. Io sono focalizzato a vincere titoli. Io sono un allenatore che ogni partita lotta per vincere ed arrivare a traguardi importanti, non per il nono posto”.

