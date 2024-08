Conference; Biraghi, non passare il turno sarebbe stato dramma

agenzia

Capitano Fiorentina: Ora festeggiamo ma tante cose da sistemare

FIRENZE, 30 AGO – ”Non passare in Conference sarebbe stato un dramma sportivo dopo essere stati finalisti nelle ultime due edizioni”. Così Cristiano Biraghi dopo la qualificazione ai rigori per 5-4 in casa della Puskas Akademia. ”Per adesso ci teniamo stretto questo risultato, poi è ovvio che dobbiamo migliorare e cercare di accelerare i tempi di ricezione di quanto ci chiede l’allenatore – ha proseguito il capitano della Fiorentina autore del rigore decisivo -. Servirebbe tempo ma come si è visto non ne abbiamo. Non andare avanti in coppa sarebbe stato pesante per noi anche perché siamo una rosa numerosa. Quanto al rigore realizzato, avevo sbagliato l’ultimo però sono abituato a prendermi le mie responsabilità. Adesso festeggiamo questa qualificazione, siamo contenti ma ci sono alcune cose da sistemare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA