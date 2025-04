Conference: Ceferin, forse rivedrò Commisso in finale

agenzia

Il presidente Uefa a Celje: Grande festa per sfida coi viola

FIRENZE, 10 APR – ”Commisso è un grande appassionato di calcio, l’ho visto per due finali e forse lo rivedrò quest’anno, la Fiorentina è una buona squadra e ha possibilità”. Così il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin parlando a Sky Sport da Celje dove si trova ad assistere, lui sloveno di Lubiana, all’andata dei quarti di Conference League tra il Celje e i viola. ”C’è grande festa per questa partita, il 25% dei cittadini di Celje sono allo stadio – ha aggiunto Ceferin – Speriamo abbiano qualche chance ma la Fiorentina è molto forte”. ”Soddisfatto della nuova formula delle coppe europee? Sì, eccetto i soliti critici – ha detto ancora Ceferin -. Abbiamo reso le varie competizioni più interessanti, ha avuto successo questo sistema con girone unico e diamo anche maggiore spazio alle squadre più piccole. Basta vedere l’esempio del Celje che è tra le prime otto di Conference. Se il successo di questa formula chiude il progetto Super League? Questa Super League non esiste. Lo abbiamo già ribadito tanto tempo fa”.

