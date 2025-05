Conference: cori e striscioni, i tifosi caricano la Fiorentina

agenzia

In tanti nei pressi dello stadio per sostenere la squadra

FIRENZE, 07 MAG – A caccia della sua terza finale di Conference League consecutiva la Fiorentina ha ricevuto questa sera la spinta dei suoi propri tifosi: nei pressi dello stadio centinaia di sostenitori su iniziativa dei club della Curva Fiesole si sono ritrovati per spronare Palladino e i giocatori in attesa della semifinale di ritorno domani alle 21 con il Betis Siviglia, contro cui i viola dovranno cercare di rimontare il 2-1 subito una settimana fa. Cori, striscioni, bandiere, fumogeni hanno accolto la squadra, prima di salire sul pullman per andare in ritiro in vista della gara più importante della stagione.

