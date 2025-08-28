Conference: Dzeko, ‘Abbiamo sofferto ma dimostrato carattere’

agenzia

Pioli: 'Questa gara ci sarà utile'. Domani il sorteggio

FIRENZE, 28 AGO – ”Abbiamo sofferto tantissimo ma abbiamo dimostrato di avere carattere e personalità”. Così Edin Dzeko al termine della vittoria in rimonta sul Polissya che ha permesso alla Fiorentina di qualificarsi per la fase a girone unico della Conference League. Il primo tempo era terminato a sorpresa con il vantaggio per 2-0 della formazione ucraina, nella ripresa i viola riveduti e corretti da Pioli hanno reagito accorciando con Dodo, pareggiando con il neo entrato Ranieri e all’89’ realizzando il sorpasso con il centravanti bosniaco, al primo gol con la sua nuova maglia. ”Il primo gol è sempre il più bello quando si cambia squadra – ha aggiunto Dzeko ai microfoni di Sky – Forse un po’ ha influenzato il risultato dell’andata visto che avevamo vinto 3-0 ma il mister ci ha sempre ricordato che la qualificazione era ancora da conquistare e aveva ragione. Il Polissya ha disputato una grande gara, per fortuna siamo riusciti a raddrizzarla. Ero reduce da un problema alla schiena ma il gol è la medicina più utile, specie per noi attaccanti. Inoltre vincere così aiuta tutta la squadra”. E’ un successo importante perché permette alla Fiorentina di superare i playoff di Conference per il quarto anno consecutivo: l’obiettivo dopo due finali perse e lo stop in semifinale lo scorso maggio è arrivare in fondo e puntare ad alzare il trofeo come ha ribadito questa sera anche Gosens, autore di due assist. ”Intanto però – ha ammonito Pioli – dobbiamo fare tesoro degli errori commessi in questa gara, speravamo di soffrire di meno ma questa partita ci sarà utile. Ora pensiamo al prossimo impegno domenica in casa del Torino. Comuzzo distratto dal mercato? Certe situazioni ti portano ad avere altro nella testa ma lui è sempre stato concentrato in allenamento. Purtroppo non decidiamo noi le date del mercato”. Domani la Fiorentina conoscerà le sue prossime avversarie di Conference.

