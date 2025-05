Conference: Fiorentina, ora testa al Betis in palio la finale

agenzia

Viola devono ribaltare 2-1 dell'andata, Franchi sold out

FIRENZE, 05 MAG – Archiviata non senza rimpianti la sconfitta di misura subita ieri all’Olimpico contro la Roma la Fiorentina si è subito proiettata sull’importantissimo impegno di giovedì sera al Franchi, la semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia. Per accedere all’ultimo atto della competizione per il terzo anno consecutivo, in programma il 28 maggio a Breslavia, in Polonia, i viola dovranno ribaltare il ko per 2-1 subito nella gara d’andata in casa della formazione andalusa. Per questo motivo servirà più che mai il sostegno dei tifosi, una risposta che al riguardo è già arrivata visto che per questa sfida lo stadio, al netto della capienza limitata per i lavori di ristrutturazione, s’annuncia già esaurito in tutti i posti disponibili. Quindi saranno oltre 21.000 gli spettatori sugli spalti, una grande onda viola chiamata a spingere Kean e compagni verso la finalissima che oltre ad un trofeo che a Firenze manca da tantissimi anni garantirebbe anche un posto nella prossima Europa League, obiettivo che dopo il passo falso di ieri si sta sempre più complicando per questa Fiorentina. Per giovedì Raffaele Palladino confida di riavere a disposizione il brasiliano Dodo che a 10 giorni dall’intervento di appendicite è tornato non soltanto a correre come accaduto già da alcuni giorni, ma anche a lavorare da oggi insieme al gruppo. Rispetto agli undici schierati ieri a Roma rientrerà poi Ranieri che ha smaltito il turno di squalifica mentre mancheranno Pablo Marì e Ndour esclusi dalla lista Uefa.

