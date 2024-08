Conference, Fiorentina pari rocambolesco in casa con il Puskas

agenzia

Sotto di 2 gol, ne segna tre, infine incassa pareggio ungheresi

ROMA, 22 AGO – La Fiorentina pareggia 3-3 con gli ungheresi della Puskas Akademia una partita rocambolesca in casa nell’andata dei playoff di Conference League. Nella competizione persa dalla Viola negli ultimi due anni in finale gli ospiti vanno a segno in 12 minuti iniziali da incubo, prima con Nagy su rigore e poi con Soisalo, in entrambi i casi su errori di Kayode. Prima del riposo i padroni di casa accorciano le distanze con Sottil, Nella ripresa tra il 22′ e il 30′ partita ribaltata dalle reti viola di Quarta e Kean – neoacquisto e tornato al gol dopo circa un anno e mezzo -, ma nel finale dopo una grande parata di De Gea – altro nuovo arrivato – per la Fiorentina arriva il pareggio ungherese di Golla.

