Conference: Fiorentina; Pioli, Giusto premio a nostro lavoro

agenzia

'Non solo Kean, anche l'avversario andava sanzionato'

FIRENZE, 21 AGO – ”Abbiamo lavorato bene in questi 40 giorni ed è giusto essere premiati con questa bella vittoria. Per noi passare il turno conta tantissimo”. E’ soddisfatto Stefano Pioli per il 3-0 conquistato sul neutro di Presov contro gli ucraini del Polissya che mette il ritorno dei playoff di Conference in programma fra una settimana. ”Non l’abbiamo ancora chiusa – mette le mani avanti il tecnico emiliano al debutto europeo sulla panchina viola – Ma intanto sono contento della prestazione, abbiamo dimostrato di avere qualità importanti. Non nascondo che alla vigilia ero un po’ preoccupato, il primo impegno ufficiale della stagione è sempre delicato però siamo stati bravi a limitare i nostri avversari giocando a buon ritmo. E quando siamo rimasti in dieci, in tutto il secondo tempo, abbiamo mantenuto ordine e compattezza”. La Fiorentina infatti si è trovata ad affrontare metà partita in dieci per l’espulsione, poco prima dell’intervallo, rimediata da Kean che ha reagito con una gomitata istintiva al fallo da dietro di un difensore ucraino che gli ha tirato pure i capelli. L’attaccante viola su segnalazione del Var ha rimediato il rosso, il giocatore avversario se l’è cavata con un nulla di fatto. ”Moise ha sbagliato, era sicuramente da punire con l’espulsione, ma anche il suo avversario era da sanzionare – ha dichiarato il tecnico viola a Sky – Dispiace perché il ragazzo stava giocando bene, imparerà anche da questo per evitare che certe situazioni si ripetano”. A proposito del centravanti viola, prima della gara il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha confermato che la trattativa per il suo rinnovo di contratto è ormai ai dettagli. ”Le tentazioni ci sono state ma Moise è stato il primo a dire che voleva restare a Firenze” ha rimarcato il dirigente a Sky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA