Conference, Fiorentina sfiderà la vincente tra Polyssia e Paksi

Il terzo turno preliminare è in programma fra 21 e 28 agosto

FIRENZE, 04 AGO – Sarà la vincente della sfida tra gli ucraini del Polyssia e gli ungheresi del Paksi l’avversaria della Fiorentina nel terzo turno preliminare di Conference League. E’ l’esito del sorteggio che si è svolto oggi a Nyon. I viola affronteranno il doppio confronto valido per l’accesso alla fase campionato del torneo europeo il 21 agosto (in trasferta) e il 28 agosto in casa: nella circostanza la Fiorentina a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio Franchi ha chiesto e ottenuto di utilizzare il Mapei Stadium di Reggio Emilia, ovvero l’impianto del Sassuolo. Mentre la formazione ucraina ha scelto di disputare le proprie gare interne a Presov in Slovacchia.

