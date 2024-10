Conference: Fiorentina, turnover per la sfida con il San Gallo

agenzia

Si scaldano Biraghi e Quarta, attesa per esami di Gudmundsson

FIRENZE, 22 OTT – La Fiorentina si prepara per la seconda partita della fase campionato di Conference League, giovedì alle 18.45 in Svizzera contro la formazione del San Gallo. Nel primo match ha superato per 2-0 al Franchi i gallesi del The New Saints, l’obiettivo è ovviamente conquistare altri tre punti per avvicinarsi alla qualificazione per la fase successiva: Raffaele Palladino dovrà di sicuro fare a meno degli infortunati Kean alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra (il centravanti punta a rientrare già domenica contro la Roma) e Gudmundsson che a Lecce ha rimediato nei primi minuti un infortunio ai flessori della coscia destra. C’è attesa al riguardo per gli accertamenti che l’attaccante islandese effettuerà domani, quando i compagni di squadra voleranno in Svizzera al termine dell’allenamento di rifinitura previsto al Viola Park alle 11 (aperto ai media i primi 15′). Palladino parlerà in conferenza alle 18,45 presso presso la sala stampa del Kybunpark. Per la sfida di giovedì, che sarà diretta dall’arbitro israeliano Yigal Frid, il tecnico viola ricorrerà ad un turnover con il probabile rilancio di Biraghi, Quarta, Kayode e Ikoné, mentre in porta verrà schierato Terracciano come già nella precedente partita di coppa.

