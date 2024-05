Conference: Italiano, domani giochiamo anche per Joe Barone

agenzia

'Per lui e sua famiglia va buttata qualche goccia sudore in più'

ATENE, 28 MAG – Quando il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato in albergo per parlare con la squadra in attesa della finale di Conference con l’Olympiacos, il primo pensiero è andato a Joe Barone, il dg della Fiorentina morto improvvisamente a marzo. “Commisso è carico – ha detto Italiano – ed è sempre un piacere vederlo: oggi appena arrivato ha fatto il discorso alla squadra, trasmette fiducia. Domani qualche goccia di sudore va buttata per lui, la sua famiglia e qualcuna in più per Joe Barone, la famiglia di Joe: questa tragedia la Fiorentina e soprattutto Commisso che ha perso un amico, non meritava”. Barone, nella conferenza stampa prepartita, è stato ricordato anche da capitan Biraghi. Una responsabilità in più è la possibilità di regalare all’Italia la seconda coppa europea in stagione, il record dei nove posti in Europa per la prossima stagione e la qualificazione alla prossima Conference al Torino. “Una responsabilità in più”, ha detto Italiano

