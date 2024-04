Conference: Italiano ‘si gioca su 180’,ho scelto di non forzare”

agenzia

L'allenatore della Fiorentina: "Le punte devono fare di più'

FIRENZE, 11 APR – “Volevamo fare una partita diversa. Male per la prestazione ma il risultato è positivo, dobbiamo comunque cercare qualcosa di più davanti. Questa squadra non è la prima volta che difende così, che non prende gol. Siamo cascati nella loro partita”. Così Vincenzo Italiano dopo il pari senza reti nell’andata dei quarti di finale della Champions League. Una Fiorentina che ancora una volta ha mostrato problemi di concretezza nella fase realizzativa: “Non ci sono altre soluzioni. Dobbiamo fare meglio nelle situazioni che abbiamo avuto anche oggi. Devo dire la verità, è stata una scelta non andare ad attaccare con più uomini – ha detto Italiano -. Visto che è una gara che si gioca su centottanta minuti forse di più, ho scelto di non forzare. Mi son piaciuti i ragazzi perché non hanno prestato. Chiaro, gli attaccanti devono fare di più perché sono loro che decidono lì davanti, sono loro che determineranno il passaggio del turno”. Un passaggio del turno che la Fiorentina si giocherà a Firenze davanti al proprio pubblico: “L’obiettivo era riuscire ad ottenere un risultato che permetta di dare un senso al ritorno. Da questo punto di vista ci siamo riusciti. Potevamo fare qualcosa di più negli ultimi metri ma avevamo davanti una squadra che non concede spazi – ha sottolineato l’allenatore della Fiorentina -. Potevamo gestire meglio alcune situazioni ma si gioca in 180 minuti e l’obiettivo era portare a casa un risultato positivo”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA