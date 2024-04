Conference: Italiano,”Vogliamo centrare un obiettivo fantastico”

agenzia

Fiorentina domani con il Viktoria Plzen per l'andata dei quarti

FIRENZE, 10 APR – “Abbiamo un obiettivo fantastico da raggiungere e quindi affronteremo la gara di domani come abbiamo sempre fatto in questa competizione, con la massima attenzione e la voglia di andare avanti”. Così Vincenzo Italiano aspettando l’andata dei quarti di finale di Conference League domani alle 18,24 a Pzlen contro il Viktoria, formazione ceca che come la stessa Fiorentina è ancora imbattuta nell’attuale competizione. “Tra di noi ci siamo detti che manca poco per raggiungere quanto fatto l’anno scorso – ha aggiunto il tecnico viola riferendosi alla finale persa per 2-1 con il West Ham lo scorso 7 giugno – Ci giochiamo tantissimo, dovremo disputare una prestazione perfetta in difesa e in attacco contro un avversario che subisce pochi gol e non ha ancora perso. Servono maggiore convinzione e concretezza in area di rigore”. Nell’occasione Italiano ha convocato 26 giocatori, l’unico escluso è Castrovilli fuori dalla lista Uefa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA