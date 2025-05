agenzia

A Siviglia si erano imposti i padroni di casa 2-1

ROMA, 08 MAG – Sfuma la terza finale consecutiva di Conference League per la Fiorentina. Al Franchi finisce 2-2 (dopo i tempi supplementari) la semifinale di ritorno con il Betis che, dopo la vittoria a Siviglia per 2-1, si qualifica per la finale dove affronterà il Chelsea.

