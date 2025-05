Conference League: Fiorentina cade a Siviglia,vince il Betis 2-1

agenzia

Viola ko nella semifinale di andata, il ritorno al Franchi

ROMA, 01 MAG – La Fiorentina cade in casa del Betis. A Siviglia finisce 2-1 per la squadra andalusa la semifinale di andata di Conference League: i padroni di casa sbloccano subito il risultato grazie alla rete al 6′ di di Ezzalzouli su assist di Bakambu, poi i viola viola sfiorano il pari con Mandragora. Palladino nella ripresa manda in campo Kean, ma al 19′ arriva il raddoppio del Betis con un destro sotto l’incrocio dei pali di Antony. Al 31′ la riapre Ranieri per il 2-1 finale. Tra una settimana il ritorno al Franchi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA