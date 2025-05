Conference League: lo svedese Nyberg arbitra Fiorentina-Betis

agenzia

Giovedì al Franchi il ritorno della semifinale

ROMA, 06 MAG – E’ lo svedese Glenn Nyberg l’arbitro designato dall’Uefa per Fiorentina-Real Betis, ritorno della semifinale di Conference League in programma giovedì allo stadio Franchi (ore 21). Connazionali gli assistenti, Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist, quarto ufficiale Mohammed Al-Hakim. Al Var l’olandese Pol van Boekel, avar Clay Ruperti. All’andata a Siviglia il Betis si era imposto per 2-1.

