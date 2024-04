Conference League:Fiorentina verso Plzen per continuare la corsa

agenzia

Viola attesi da andata dei quarti, domani rifinitura e partenza

FIRENZE, 09 APR – La Fiorentina torna a tuffarsi nelle coppe europee dopo le sconfitte subite in campionato contro Milan e Juventus intervallate dal successo per 1-0 nella semifinale d’andata di Coppa Italia con l’Atalanta. I viola sono attesi dalla trasferta in Repubblica Ceca con il Vktoria Plzen valida per l’andata dei quarti e al momento sono ancora imbattuti nella competizione di cui sono stati finalisti (sconfitti) nella scorsa edizione. L’obiettivo di Vincenzo Italiano e della sua squadra è riprovarci anche per regalare un trofeo alla memoria del direttore generale Joe Barone scomparso improvvisamente il 19 marzo. Oggi c’è stata la ripresa degli allenamenti, domani alle 10.15 la rifinitura al Viola Park quindi la partenza per Plzen dove intorno alle 19 Italiano e un giocatore interverranno in conferenza stampa alla Doosan Arena che ospiterà il match giovedì, fischio d’inizio alle 18,45, arbitrerà l’israeliano Orel Grinfeeld. Rispetto alla gara persa domenica con la Juventus il tecnico viola dovrebbe attuare più di un cambio nella formazione rilanciando dal primo minuto Beltran, Quarta e Sottil. La Fiorentina, scivolata al decimo posto in campionato, punta sulle coppe per dare un senso alla propria stagione, ma continuare l’avventura in Conference – in semifinale affronterebbe la vincente fra Paok e Bruges – significherebbe anche contribuire a consolidare il ranking per far assegnare all’Italia cinque posti nella prossima Champions League. Intanto i precedenti con le squadre ceche arridono ai viola: cinque successi, due pareggi e zero sconfitte. L’ultimo confronto risale all’Europa League 2016-17 e vide la Fiorentina allora guidata da Paulo Sousa vincere sia all’andata che al ritorno contro lo Slovan Liberec.

