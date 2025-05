Conference: Palladino “Kean sta bene, è pronto per giocare”

agenzia

Domani a Siviglia la semifinale d'andata col Betis

FIRENZE, 30 APR – “Moise è pronto per giocare, sta bene, è sereno e carico, ma devo ancora decidere”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, parlando a Siviglia alla vigilia della semifinale di andata di Conference League contro il Betis. “Kean dopo il rientro si è allenato un giorno e mezzo con la squadra. Considerando che abbiamo tanti impegni importanti in questo periodo devo gestire bene il gruppo”. “Il Betis o una squadra forte, esperta, guidata da un grandissimo allenatore – ha proseguito Palladino parlando della rivale e del collega, Manuel Pellegrini – ma noi pensiamo di avere le armi per metterla in difficoltà. Bisogna fare la partita perfetta per coronare il sogno di arrivare fino in fondo alla competizione”. Per i viola è la terza semifinale di fila in questa competizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA