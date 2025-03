Conference: Palladino ‘mio futuro? Conta solo passare il turno’

agenzia

Domani al Franchi la Fiorentina attende il Panathinakos

FIRENZE, 12 MAR – ”Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la società e per Firenze, non vediamo l’ora di scendere in campo con un approccio come fosse una finale”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, presentando al Viola Park il ritorno degli ottavi di Conference League con il Panathinaikos in programma domani al Franchi alle 21: la sua squadra dovrà rimontare il ko per 3-2 subito una settimana fa ad Atene. ”I tifosi ci aiuteranno, abbiamo bisogno sempre della loro carica e energia per passare il turno che per noi fondamentale, mi auguro che possa essere la partita della svolta – ha continuato Palladino – Se domani e domenica contro la Juventus è in gioco il mio futuro? Questo non è importante, contano solo il presente e il futuro della Fiorentina , gli allenatori vengono da sempre giudicati dai risultati, ma ora il mio futuro non conta nulla”. A parte Colpani ancora infortunato e Ndour e Pablo Marì fuori dalla lista Uefa il resto del gruppo s’annuncia tutto a disposizione.

