Conference: Palladino ‘Notte bella, ce la siamo meritata’

Mandragora 'vogliamo tornare in finale'. E Commisso telefona

FIRENZE, 13 MAR – ”Una qualificazione meritata”. E’ un coro unanime quello dei giocatori della Fiorentina che al fischio finale hanno festeggiato in campo la rimonta sul Panathinaikos che vale l’approdo ai quarti di Conference League. Sotto la pioggia Kean e compagni si sono presi gli applausi dei tifosi in attesa della sfida di domenica con la Juventus. ”L’obiettivo è riprovare ad arrivare in finale” ha dichiarato Mandragora, uno degli autori del gol di questa sera insieme a Gudmundsson e a Kean nel successo per 3-1 che ha ribaltato la sconfitta per 3-2 dell’andata. ”Dobbiamo ripartire dal bel primo tempo, volevamo andare avanti in coppa e ci siamo riusciti, siamo entrati in campo con la mentalità giusta” ha detto invece Comuzzo. ”E’ una notte molto bella per noi, non so se questa è la partita della svolta, ci spero, intanto voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine e i miei giocatori che hanno dato tutto e mostrato grande attaccamento alla maglia, ai tifosi e alla società, siamo felici – ha sottolineato il tecnico Raffaele Palladino – Ci siamo meritati una serata così. Perchè il solito calo nella ripresa dopo un primo tempo fantastico? Dobbiamo continuare a lavorare. Gudmundsson? E’ stato davvero bravo come Kean e tutto il resto della squadra che ha fatto tutto quello che abbiamo provato nei giorni scorsi. Questa sera gli elogi vanno a tutti”. Alla fine è arrivata la telefonata dagli Stati Uniti del presidente Rocco Commisso che si è complimentato con l’allenatore per la vittoria, l’atteggiamento e la concentrazione messa in campo, invitando a continuare così.

