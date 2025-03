Conference: Palladino ‘tutti delusi, ma non è finita’

agenzia

Beltran: Bella reazione, nella ripresa però entrati addormentati

FIRENZE, 06 MAR – “Non possiamo prendere uno schiaffo prima di reagire. Però non è finita, i ragazzi sono delusi ma decisi fra una settimana a ribaltare il risultato”. E’ un Raffaele Palladino amareggiato quello che si è presentato al termine della partita persa 3-2 con il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di Conference League. La qualificazione resta aperta ma giovedì prossimo al Franchi occorrerà una Fiorentina più attenta e meno discontinua. ”Abbiamo sbagliato approccio poi abbiamo avuto una grande reazione – ha proseguito il tecnico viola – riuscendo a rimontare i due gol subiti e a segnare anche il terzo prima che ci venisse annullato. Però nella ripresa abbiamo sbagliato di nuovo l’approccio, ci siamo innervositi anche per le tante perdite di tempo e non siamo più stati capaci di proporci”. In questa stagione spesso la Fiorentina ha spesso perso le partite nel secondo tempo, un problema che andrà risolto prima che sia troppo tardi come ha evidenziato Lucas Beltran. ”Peccato non essere riusciti a portare a casa un buon risultato dopo la reazione importante che abbiamo avuto – ha commentato l’attaccante argentino autore del primo gol dei viola – Ci accade di frequente di entrare in campo addormentati dopo l’intervallo e su questo bisogna lavorare. Però abbiamo tutti voglia di conquistare i quarti di finale della competizione e faremo di tutto per riuscirci”. Ha fatto autocritica capitan Ranieri: ”Siamo tutti delusi, abbiamo iniziato la partita in modo disastroso, siamo stati bravi a riprenderla poi però siamo di nuovo calati nel secondo tempo. Non deve succedere più. Già domenica prossima a Napoli cambieremo approccio. E non vediamo l’ora di affrontare fra una settimana il Panathinaikos per la sfida di ritorno”.

