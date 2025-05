Conference: Palladino, ‘vogliamo la finale e non molleremo’

agenzia

Fiorentina deve fare come Inter. Rinnovo? Sorpresa anche per me

FIRENZE, 07 MAG – “Ho visto Inter-Barcellona, complimenti a Inzaghi, alla sua squadra e alla società, è una gara che resterà nella mente di tutti noi italiani, i giocatori nerazzurri alla fine erano stremati, non hanno mollato fino alla fine, anche noi dovremo farlo domani sera, sudare la maglia fino alla fine, abbiamo l’ambizione e la possibilità di arrivare alla finale”. Così Raffaele Palladino alla vigilia della semifinale di ritorno di Conference League contro il Betis Siviglia: la Fiorentina deve rimontare la sconfitta per 2-1 subita una settimana fa in Spagna. “Se poi i nostri avversari saranno più bravi lo accetteremo ma lo spirito deve essere dare battaglia fino alla fine, con il supporto dei nostri tifosi che sappiamo saranno tantissimi” ha aggiunto il tecnico viola che recupera Dodo e Gosens ma deve rinunciare ancora a Cataldi alle prese con un risentimento muscolare. Quindi sul prolungamento fino al 2027 deciso dalla società Palladino ha commentato: “E’ stata una sorpresa anche per me, il presidente me lo ha appena comunicato, è un segnale di stima e fiducia da parte del presidente e di tutti i dirigenti e li ringrazio. Ora io e il mi staff abbiamo ancor più la responsabilità per cercare di portare la Fiorentina il più in alto possibile a partire da domani”.

