Conference: Prandelli, Fiorentina favorita ma facciamo scongiuri

agenzia

L'ex ct: "L'Atalanta è un riferimeno per le strategie tattiche"

ROMA, 27 MAG – “La Fiorentina è favorita, ma facciamo tutti gli scongiuri”. Così l’ex ct Cesare Prandelli, in passato allenatore anche della Viola, a Radio anch’io Sport, parlando della finale di Conference League che la squadra toscana giocherà mercoledì ad Atene contro l’Olympiacos. “In questi anni la Fiorentina ha acquisito una coralità importante, solidità nel gioco e la capacità di essere completa tecnicamente. Bisogna stare attenti in queste finali quando ti danno per favorito, soprattutto nella capacità di essere equilibrati dal punto di vista mentale”, ha sottolineato il tecnico. “Tutti speriamo in questa vittoria, per dare anche la possibilità a un’altra squadra italiana di giocare in Europa l’anno prossimo. È una stagione in cui il calcio italiano è stato protagonista – ha detto ancora Prandelli – Sono otto anni che l’Atalanta sorprende tutti, ormai non è più una sorpresa: è un riferimento a livello mondiale da un punto di vista delle strategie tattiche. Gasp ha dato una continuità incredibile, quando tutti pensavano che avrebbe dovuto cambiare. Invece ha modificato in base alle caratteristiche dei giocatori. Gasperini ha dimostrato che c’è ancora un senso di appartenenza. Si sente incluso in un progetto e in una città dove i valori sono condivisi. Sono felice per lui che abbia scelto di rimanere”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA