Conference;Palladino, Testa al Pafos poi penseremo all’Inter

Fiorentina ospita i ciprioti. Ancora ai box Gudmundsson

FIRENZE, 27 NOV – “Adesso siamo concentrati solo sulla partita con il Pafos, vogliamo fare una grande prestazione e riprenderci i punti persi nell’ultimo turno di Conference, poi penseremo alla notte magica contro l’Inter”. Così Raffaele Palladino presentando l’impegno europeo in programma domani alle 21 contro la formazione cipriota. “Teniamo molto a questa competizione e puntiamo ad andare avanti – ha aggiunto il tecnico della Fiorentina – Ci preme stare fra le prime otto in classifica, anche per evitare gli spareggi di febbraio. Quindi schiererò la migliore formazione possibile”. Tra i viola mancherà ancora Gudmundsson (“Ha avuto un infortunio serio, ma è in ripresa, sta lavorando bene, conto di recuperarlo per domenica”) oltre a Richardson, annunciati fra i titolari Pongracic, Ikoné e Kouamé che dovrebbe avvicendare inizialmente Kean.

