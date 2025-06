Coni: Aia a Buonfiglio ‘stessi valori, rispetto e lealtà’

agenzia

Zappi 'sempre al centro dello sport, auguri al nuovo presidente'

ROMA, 26 GIU – “A nome dell’Associazione Italiana Arbitri desidero esprimere i migliori auguri di buon lavoro al neo Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a cui vanno le congratulazioni per l’elezione avvenuta questa mattina. Il Comitato Olimpico rappresenta tutti i valori di rispetto e lealtà che devono sempre essere al centro dello sport. Valori nei quali si riconoscono tutti i nostri 33 mila arbitri, che ogni fine settimana scendono in campo per far rispettare le regole e permettere a tanti giovani di praticare questo bellissimo sport”. Così il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi sull’elezione del nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio.

