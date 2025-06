Coni: Barelli ‘con Buonfiglio dialogo non è mai cessato’

agenzia

N.1 Federnuoto: 'Nello sport chi arriva primo ha sempre ragione'

ROMA, 27 GIU – “Il dialogo con Buonfiglio non è mai cessato, non ho nessun problema di carattere personale. Poi nello sport chi arriva primo ha sempre ragione. Ognuno ha i suoi compiti, le proprie responsabilità e si è giudicati per quello che si fa”. Sono queste le parole di Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, a margine del Trofeo Settecolli a Roma che l’ha visto fare gli onori di casa ospitando il neo eletto presidente del Coni presso la piscina del Foro Italico. Poi, sull’imminente mondiale a Singapore che vedrà gli azzurri protagonisti, Barelli sottolinea come “le sensazioni sono positive. Ma tutti si stanno allenando, serve prudenza perché manca un mese a un appuntamento importante come i mondiali”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA