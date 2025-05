Coni: Malagò, chi la chiede discontinuità è lì da 40 anni

agenzia

Il n.1 del comitato olimpico, e poi discontinuità è nei fatti

ROMA, 06 MAG – “Sul discorso della discontinuità, qualunque presidente arriva, visto che io non sono in condizione di candidarmi, comunque darà una discontinuità, ci mancherebbe che non sia così. Certo fa riflettere, qualcuno dice sorridere, io mi limito a riflettere, che a chiedere discontinuità siano le persone che stanno lì da 40 anni, forse anche qualcosa di più”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’, rispondendo a una domanda sulla futura presidenza del Coni. “Da sempre chi presenta un’idea va rispettato. Penso che ci sia un discorso di percentuale, si dice spesso che magari coloro che non sono così numericamente tanti, sicuramente hanno maggiore capacità di esprimere un’opinione”, ha aggiunto Malagò

