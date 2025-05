Coni: Malagò ‘non mi aspetto candidature a sorpresa’

agenzia

'Chi ha voglia e carte da giocare si faccia avanti'

ROMA, 12 MAG – “Chi ha voglia e se la sente e pensa di avere, oltre ai requisiti, anche delle carte da giocarsi si faccia avanti. Ho apprezzato che Buonfiglio abbia aspettato che io ufficializzassi che la storia finiva qui. Certo oggi siamo quasi a metà maggio e le candidature scadono il 5 giugno. Se mi aspetto sorprese? Ci sono persone che parlano di nomi importanti, ma non me le aspetto a questo punto ma andrebbe benissimo se ci fossero”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della conferenza stampa di presentazione del 92° CSIO di Roma – Piazza di Siena – Master d’Inzeo. “Ho chiesto ai presidenti delle federazioni e agli altri organismi che, se c’erano nominativi, era giusto uscissero. In modo corretto ho rispettato il timing che riguardava la mia situazione. Penso che onestamente debba essere apprezzato che in un certo momento ho detto che non era giusto ancora mantenere incertezza sul mio discorso”. A chi gli chiede il motivo di un possibile attendismo da parte di eventuali futuri candidati: “Si può interpretare in tanti modi, magari c’è qualcuno che si deve convincere o forse ci sono dei bluff, a volte succede”, conclude.

