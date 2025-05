Coni: Mattarella arrivato in visita al centro ‘Giulio Onesti’

agenzia

Presidente della Repubblica accolto da Abodi e Malagò

ROMA, 06 MAG – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti”. Alle 11 il capo dello Stato, accolto dal Ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, oltre che dal segretario generale del Comitato olimpico nazionale, Carlo Mornati, ha varcato il cancello del Cpo per visitare la struttura, luogo iconico dello sport italiano. Il Presidente della Repubblica visiterà l’istituto di scienza e medicina cosi come la palestra prima di un saluto ai ragazzi che studiano al centro e di un breve incontro con gli organismi sportivi.

