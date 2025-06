Coni: Pancalli “non farò ricorso contro candidatura Carraro”

agenzia

Il candidato a presidenza: "condividiamo competizione"

“Non farò assolutamente ricorso contro la candidatura di Franco Carraro. Ci sono 8 candidati, dentro sono rimasto atleta, quindi per me condividiamo una competizione. Che non significa competere l’uno contro l’altro, ma su progetti, visioni e idee che possono per alcuni versi coincidere e per altri no. Lo vedo come uno scambio di vissuto democratico del nostro mondo sportivo”. Così Luca Pancalli, presidente uscente del Cip e candidato alla presidenza del Coni, a margine della presentazione del “Vocabolario della fraternità”, testo che propone una parola al giorno spiegata e rielaborata da diversi autori e curato da padre Francesco Occhetta, segretario generale della fondazione “Fratelli tutti”. Pancalli esclude la possibilità di fare ricorso contro la candidatura di Franco Carraro nella corsa alla poltrona del Coni. “L’ottimismo e le persone che sto incontrando mi stanno dando la forza di andare avanti perche trovo grande entusiasmo rispetto al progetto di cambiamento” conclude Pancalli in merito alla propria candidatura.

