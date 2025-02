Coni: Petrucci ‘non mi vergogno, condivido testo della lettera’

agenzia

Presidente federbasket:'Ho il diritto di esprimersi sulle leggi'

ROMA, 27 FEB – “Condivido il testo della lettera, non mi vergogno di ammetterlo. Peraltro ho il diritto di esprimere le mie idee anche sulle leggi”. Così il presidente della federbasket, Gianni Petrucci, al telefono con l’ANSA, in merito al documento inviato al governo per chiedere di equiparare le norme elettorali del Coni a quelle delle federazioni sportive.

