Consegnati ad Aci Sant’Antonio i premi Ussi Estate 2025: a chi sono andati i riconoscimenti

la manifestazione

La cerimonia di consegna tra personaggi e storie di sport

In archivio l’edizione 2025 deI Premi Ussi Estate. Ad Aci Sant’Antonio è stata premiata l’eccellenza dello sport siciliano, dai dirigenti agli atleti. Riconoscimenti anche al giornalista, al fotografo e alla carriera

La serata di sport alla villa comunale di Aci Sant’Antonio, introdotta dal messaggio di saluto del presidente nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, ha fatto da cornice alla cerimonia di consegna dell’edizione 2025 dei Premi Ussi Estate. Ad ospitare la manifestazione il palco della nuova arena dei Giardini pubblici, messa a disposizione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Quintino Rocca, che assieme al suo vice, Salvo Conti, ha garantito supporto organizzativo attraverso l’assessorato allo Sport, retto da Salvo Sorbello, accogliendo l’invito del presidente regionale dell’Ussi Sicilia, Gaetano Rizzo.

Riconoscimenti speciali sono stati assegnati al presidente regionale del Coni, Enzo Falzone, al presidente della Lega nazionale dilettanti Federcalcio Sicilia, Sandro Morgana, a Clementina Speranza, giornalista e documentarista, nonché a Marco Biagianti, alla carriera, e all’allenatore di calcio Alfio Torrisi che ha ritirato il premio dell’Anno 2024.

A condurre la serata sono stati i giornalisti Alessandro Fragalà e Federica Zammataro. Fra una premiazione e l’altra sul palco la violinista Karola Fichera che ha presentato alcuni brani cantando anche la sigla di chiusura della manifestazione. I premi sono andati al giornalista Michele Amato che racconta il mondo dell’atletica siciliana e non solo; al fotoreporter Davide De Maida che segue il Catania beach soccer ma è appassionato di tutto ciò che lega la fotografia al mondo sportivo; alla squadra di calcio a 5 Futsal Aci Sant’Antonio; alla scuola calcio Stella nascente dei fratelli Femiano; al pilota di kart Domenico Cubeda; alla squadra di calcio a 11 dell’Athletic Palermo per la promozione in Serie D della formazione maschile e per i successi in campo femminile e nel calcio a 5. E, ancora, a Lucio Fugazzotto, protagonista ad alti livelli nel canottaggio, alla coppia di giocatori di beach soccer Orazio Campagna e Gabriele Barbagallo; ai giocatori di beach volley Geri Ndrecaj e Franco Arezzo. Premi alla carriera sono andati a Orazio Trovato, pioniere nel pattinaggio, protagonista sia atleta che da tecnico e da dirigente in ambito anche nazionale, e all’ex calciatore Salvatore Avola che, dopo avere appeso le scarpe al chiodo, si è affermato come dirigente d’azienda in contesti di rilievo. Per sottolineare il rapporto fra sport e fede, poi, premio a don Raffaele Aprile, tornato a calcare con successo i campi di pallavolo unendo la vocazione cristiana a quella sportiva.