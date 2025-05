Conte a Ischia per il compleanno di De Laurentis

agenzia

Giunto in motoscafo da Napoli, sorrisi e selfie coi tifosi

ISCHIA, 24 MAG – Antonio Conte è arrivato ad Ischia dove parteciperà alla festa di compleanno del presidente del Napoli Aurelio De Laurentis. L’allenatore del Napoli è sbarcato alle 19.40 ai moli di Marina di Casamicciola da un motoscafo proveniente da Mergellina insieme alla moglie ed a Edo De Laurentis, figlio del patron azzurro, con la moglie. Sorridente e rilassato Conte è stato subito circondato da diversi tifosi azzurri e non si è negato alle richieste di selfie ed autografi; poi, insieme a De Laurentis jr ed alle mogli, è salito su un van dell’hotel della Regina Isabella, l’albergo di Lacco Ameno dove soggiorneranno e dove nel primo pomeriggio era già arrivato il presidente del Napoli con il resto della famiglia. Per festeggiare il suo compleanno il produttore cinematografico ha scelto un noto ristorante di Forio d’Ischia che da qualche ora è praticamente blindato per evitare l’assalto dei tifosi.

