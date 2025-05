Conte, a un passo da qualcosa di inimmaginabile

agenzia

'Dobbiamo fare l'ultimo passo, in casa. Vincere qui è diverso'

ROMA, 18 MAG – “Siamo vicini allo scudetto, ancora quell’ultimo passo lo dobbiamo fare in casa nostra con il supporto dei nostri tifosi. E’ un campionato veramente molto difficile, noi quello che volevamo fare era dare fastidio fino alla fine. Adesso c’è un piccolo passo da fare, siamo stati tanto in testa alla classifica nonostante un’annata piena di difficoltà. Siamo ad un passo dal fare qualcosa di inimmaginabile, vincere a Napoli è diverso rispetto ad altre piazze dove sono abituati a collezionare Scudetti e Coppe”. Lo dice Antonio Conte, a Dazn, nel dopopartita di Parma-Napoli. Ma quanto è difficile dover sempre riorganizzare questo Napoli? “Il problema è che con noi tutto passa in secondo piano, tutto sembra normale – risponde Conte -. Oggi mancava Lobotka, stiamo perdendo tutti i pezzi e nonostante questo rimaniamo lì a combattere in testa alla classifica. In panchina non avevamo tanti giocatori, il merito è di questi ragazzi che ci mettono anima e cuore. Mi auguro di poter festeggiare questo scudetto, sarebbe qualcosa di bello”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA