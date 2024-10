Conte, bene Napoli in attacco, ora sfida importante a Milano

agenzia

'Domani ci gustiamo Inter-Juventus, due squadre molto forti'

NAPOLI, 26 OTT – “Domani guardiamo la sfida tra Inter e Juventus, due squadre molto forti e di cui abbiamo massimo rispetto, la guardiamo con relax e ce la gustiamo”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la vittoria sul Lecce, la quarta consecutiva che mantiene gli azzurri in testa alla classifica. Conte ha parlato del successo di oggi: “Ho poco da rimproverare – ha detto – alla squadra, le statistiche parlano di 65% di possesso palla, 24 tiri e 16 calci angolo. Il Lecce ha giocato bene e ed è organizzato nel difendere, ma noi abbiamo attaccato per tutto il match. Quando attacchi e non segni emerge però un nervosismo nella squadra ma ho calmato i ragazzi perché sapevo che la palla sarebbe poi entrata. A tutti piacerebbe sbloccare subito il risultato ma bisogna avere la pazienza di far girare la palla e creare situazioni per fare gol. Siamo contenti di averlo fatto contro un Lecce molto organizzato, che doveva dimenticare il ko con la Fiorentina, ho visto altri loro match che dimostrano di avere altri valori come ha dimostrato anche oggi con difesa e ripartenze”. Conte guarda ora alla sfida di martedì a San Siro: “La testa – ha detto – è al Milan in un test importante contro una squadra forte, che lo scorso anno diede al Napoli 22 punti di distanza e ha fatto un mercato importante. Ci misuriamo con loro, lo facciamo avendo fatto i punti che dovevamo fare finora e giochiamo con loro in un San Siro che è sempre difficile da affrontare”.

